Jul 28, 2020
أعلن الممثل الهندي أبهيشيك باتشان تعافي زوجته نجمة بوليوود آيشواريا راي وابنتهما آراذيا البالغة من العمر ثماني سنوات من مرض كورونا وخروجهما من المستشفى بعد قضاء عشرة أيام هناك.
وأعلن أبهيشيك الخبر بتغريدة على تويتر وقال ”جاءت فحوص آيشواريا وآراذيا سلبية للفيروس وخرجتا من المستشفى وستكونان في المنزل. وما زلت أنا وأبي بالمستشفى تحت رعاية الفريق الطبي”.
وما زال أبهيشيك ووالده النجم الشهير أميتاب باتشان (77 عاما) يتعافيان من فيروس كورونا في مستشفى في مومباي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عشرة أيام، هذه نتيجة فحص كورونا لـ آيشواريا راي وابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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