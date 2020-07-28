بعد عشرة أيام، هذه نتيجة فحص كورونا لـ آيشواريا راي وابنتها

أعلن الممثل الهندي أبهيشيك باتشان تعافي زوجته نجمة بوليوود آيشواريا راي وابنتهما آراذيا البالغة من العمر ثماني سنوات من مرض كورونا وخروجهما من المستشفى بعد قضاء عشرة أيام هناك.

وأعلن أبهيشيك الخبر بتغريدة على تويتر وقال ”جاءت فحوص آيشواريا وآراذيا سلبية للفيروس وخرجتا من المستشفى وستكونان في المنزل. وما زلت أنا وأبي بالمستشفى تحت رعاية الفريق الطبي”.

وما زال أبهيشيك ووالده النجم الشهير أميتاب باتشان (77 عاما) يتعافيان من فيروس كورونا في مستشفى في مومباي.