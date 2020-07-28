مالك مكتبي يُجدد عهده لنايلة تويني

في عيد زواجهما الـ 11، نشر الإعلامي مالك مكتبي صورة مع زوجته نايلة تويني، على حسابه على انستغرام، مجددًا عهد الحب لها.

وعلّق “مالك” على الصورة بالقول: “في مثل هذا اليوم، منذ ١١ عاماً… بدأت القصة. واليوم، وبعد ١١ عاماً ومثل كل سنة وامام الجميع، أجدد العهد… سحر تلك اللحظة مازال هنا، ينبض حباً وأحلاماً بغدٍ دائماً أجمل… معك نايلة تويني مكتبي“.

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واسترجع “مكتبي” في الصورة الكلام الذي قاله يوم زواجه من نايلة وكتب: “انا مالك مكتبي اقبلك نايلة تويني زوجتي الشرعية لأتشارك معك اعتباراً من هذا اليوم الحزن، الثروة، الفقر، السعادة والتعاسة، طوال حياتنا حتى يفرّق الموت بيننا. قبرص، ليماسول، 27 تموز 2009”.

وختم مكتبي بالقول “في عيد زواجنا الـ 11، اجدد العهد”.

كذلك نشرت نايلة صورتها مع مالك وعلقت عليها بالقول: “11 عامًا وإلى الحياة.. مالك مكتبي الحب… العائلة.. صعودًا وهبوطًا”.

نذكر ان نايلة ومالك لديهما ثلاثة أطفال هم جبران، شريف ونور.