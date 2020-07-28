بعد اتهامه بغسيل الأموال، لمن قالت أحلام “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعدما تمكنت أجهزة الأمن في الكويت من ضبط شبكة غسيل أموال، بعد أشهر من الرصد والمتابعة في بضع المناطق في البلاد.

وقد كشفت صحيفة القبس الكويتية عن أسماء عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المتهمين بقضية غسيل الأموال وهم يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا، بالإضافة الى تطبيق “بوتيكات” للشراء عبر الإنترنت حيث ذكرت وسائل إعلام إماراتية إن مشاهير إماراتيين انسحبوا من تطبيق “بوتيكات” على خلفية اتهام القائمين على التطبيق بغسيل الأموال.

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لكن يبدو ان النجمة الاماراتية أحلام لها رأيًا مختلفًا حول تطبيق بوتيكات، حيث قامت بنشر البيان الذي أصدره التطبيق مدافعاً فيه عن نفسه وأرفقته بتغريدة جاء فيها: “قانون الحياة هو ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته احترم هذه الشركة الكبيرة التي أسست اسمًا كبيرًا نفتخر به واصبحت تنافس كبرى الشركات العالمية وبلادي الكويت بلد ابي صباح الله يحميه ويرجعه سالم بلد اساسها العدل وكلنا نثق بالقضاء الكويتي النزيه ومن القلب اتمنى لهم السلامة”.

وحسب الصحيفة الإماراتية، فقد أكد عدد من مشاهير الإمارات الذين اتخذوا من “بوتيكات”، الذي يعرض أكثر من 30 ألف منتج تجميلي، انسحابهم من التطبيق. الانسحاب الجماعي من تطبيق “بوتيكات” لم يقتصر على مشاهير الإمارات فقط إنما شمل أيضا مشاهير التواصل الاجتماعي في الخليج.

بدورها علّقت مدونة الموضة والأزياء الكويتية، فوز الفهد على تداول اسمها في قضية تبييض الأموال في الكويت، وبدء النيابة بالتحقيقات معها. وقالت في مقطع فيديو لها “من حق الدولة ان تحقق معنا في أي شيء تشك فيه. وانشالله كل شيء نظيف. أحببت أن أطمئن الكل، أشكر كل الناس الذي سألوا عني واتصلوا بي للإطمئنان عني، وبنفس الوقت مرتاحة لان بأذن الله داخلة نظيفة وبأذن الله طالعة نظيفة”.