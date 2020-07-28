شكرا لقرائتكم خبر عن فركش "مش أنا".. حلا شيحة مع ماجد الكدوانى فى آخر يوم تصوير للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة حلا شيحة جمهورها بصورة من آخر يوم تصوير لفيلمها الجديد مع النجم تامر حسنى "مش أنا"، وظهرت فى الصورة عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام"، مع الفنان ماجد الكداونى، معلقة "فركش مش أنا".









من ناحية أخرى وجهت حلا شيحة رسالة لجمهورها تضع بها وصفتها للسعادة الحقيقية من وجهة نظرها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "السعادة الحقيقية لا تتحقق إلا فى قلوب حقيقية لا تنافق ولا تحمل فى داخلها إلا الجمال و لا ترى إلا الحب طريقاً لتصل".



حلا شيحة

وانتهى النجم تامر حسنى من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" بعد 7 أشهر تصوير، ويشارك فى بطولة الفيلم حلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدوانى، ومن قصة سيناريو وحوار تامر حسنى واخراج سارة وفيق.

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وكان الفيلم توقف عدة مرات بسبب انتشار فيرس كورنا، ولأول مرة يتم تصوير أحد الأفلام المصرية بالمملكة العربية السعودية، وبعد التوقف الكبير للفيلم تم استئناف تصوير باقى مشاهده ببعض اللوكيشنات وكانت اغلبها بمدينة الإنتاج الإعلامى ومنها فى بعض شوارع القاهرة بوسط البلد والدقى، وفى الفترة الأخيرة انتهى تامر حسني من وضع الموسيقى التصويرية لفيلمه للموسيقار عادل حقي، وكذلك انتهى من تسجيل أغنيات الفيلم "قد الفراق" و"بحبِك"، وسيكون الفيلم جاهزًا للعرض في الوقت الذي تحدده الشركة المنتجة.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

وأعربت حلا شيحة من قبل لـ"الخليج 365" عن سعادتها بالتعاون مع النجم تامر حسنى فى فيلم "مش أنا" و تجسد النجمة حلا شيحة ضمن أحداث فيلم "مش أنا" شخصية فتاة دمها خفيف تحمل صفات مميزة تكشفها أحداث العمل.

حلا أكدت أيضا على أنها تراهن على هذا العمل الذى يعيدها إلى السينما منذ غياب 13 عاما منذ آخر أعمالها فيلم "كامل الأوصاف"، الذى جمعها بالراحل عامر منيب ووصفت تامر حسنى بأنه نجم كبير حققت أعماله السينمائية السابقة جميعها نجاح كبير وايرادات عالية مشيرة أنها متفائلة بهذا الفيلم بقولها "هيكسر الدنيا".

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح من قبل.