شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان يبدأ تحضيرات مسلسل "المخملى" منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على مسلسل "المخملي" للفنان جمال سليمان والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، بدء التحضيرات منتصف شهر أغسطس المقبل، بعقد جلسات عمل مع "سليمان" والمؤلف محمد ناير والمخرج رؤوف عبد العزيز للاستقرار على التفاصيل الخاصة بالعمل وترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة وتحديد موعد بدء التصوير.

ويعود جمال بمسلسل "المخملي" إلى زمن البشوات التي تدور حولها قصة العمل وذلك في أجواء محافظة المنصورة والتطرق لحياة الأغنياء والبسطاء فى القرى، حيث يظهر سليمان بدور أحد أبناء سلالة إقطاعية مصرية، عائلة بشوات ومُلاك أراضي وهو متمسك بالماضي إلى حد كبير، ويعتز بنفسه بدرجة ملفتة، ولديه مشكلة بسبب تربيته وأنانيته.

وعرض لجمال سليمان فى الدراما الخليجية خلال شهر رمضان الماضى مسلسل "الحرملك 2" بمشاركة نادين خورى، باسم ياخور، سولاف معمار، درة، هبة نور، سامر المصرى، قيس شيخ نجيب، جينى اسبر، رنا أبيض، أحمد الاحمد، قاسم ملحو وعدد آخر من نجوم الدراما العربية وتأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر اسحق.

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