راقصة باليه وشاركت في "بوجي وطمطم".. معلومات عن الفنانة هبة مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
يحل اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد الفنانة هبة مجدي الـ 32، الذي يوافق يوم ٢٨ يوليو.
وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز المعلومات عنها:
_ ولدت في القاهرة يوم ٢٨ يوليو عام ١٩٨٨.
_ تخرجت من كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي.
_ درست في معهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.
_ متزوجة من المطرب محمد محسن، ولديها طفة وحيدة تدعى "دهب".
_ دخلت الفن بعد التحاقها بدار الأوبرا تحت قيادة الدكتور جمال سلامة، ثم تدربت على يد المايسترو صلاح عرام، ثم اشتركت في مسلسل "بوجي وطمطم" و "فوازير عمو فؤاد" وكان ذلك في الفترة بين 1998 حتى 2003.
_ كان أول أعمالها التليفزيونية مسلسل "العيد ألوان" من إخراج محمد رجائي، وكانت طفلة حينها، ثم شاركت في مسلسل "عائلة مجنونة جدًا".
_ كانت انطلاقتها الحقيقية في مسلسل "أنا وهؤلاء" مع الفنان الكبير محمد صبحي عام 2005، وتبعه مسلسل "الفريسة والصياد" مع الفنان ممدوح عبدالعليم والمخرج خيري بشارة.
_ عام ٢٠١٩.. احتفلت بحصولها على درجة الماجستير في الموسيقى العربية بتقدير امتياز.
_ شاركت في دراما رمضان الماضي ٢٠٢٠ بمسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري.
_ احتفلت مؤخرا بعيد زواجها الرابع من الفنان محمد محسن، الذي يحل يوم ٢٦ يوليو من كل عام، وعلقت على إنستجرام: "على الحلوة والمُرة.. العمر كله يا رب احفظنا".
_ أعلنت مؤخرا عدم امتلاكها لأي حسابات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي سوى إنستجرام فقط، وطالبت متابعيها عمل ريبورتات لأي حسابات وهمية لها.
_ قالت في أحد البرامج، إنها شعرت بالقلق والتوتر، عندما وقعت على إقرار تحملها مسئولية إجراء والدها لعملية قلب مفتوح بالمستشفى.
_ كشفت بأحد البرامج، أن شائعة الانفصال عن زوجها محمد محسن طاردتها، وقت وفاة والدها، حيث كان مرتبطا بعقد إحياء حفل غنائي في لبنان، متابعة: "كان ماضي على شرط جزائي وأنا اللي قولتله سافر، واعتبر البعض عدم وجوده انفصال بيننا".
_ شاركت مؤخرا مع زوجها في غناء أغنية "اسلمي يا مصر"، واكتفت بالظهور فقط.
_ قالت ببرنامج "معكم منى الشاذلي": "اتعلمت الإلتزام من الدكتور يحيى الفخراني بالمسرح".
_ أوضحت بأحد البرامج، أنها تغني وتمثل وترقص، حيث أنها كانت راقصة بالية في صغرها.
_ توفى والدها في شهر أبريل عام ٢٠١٦، وقالت في تصريحات تلفزيونية، إن علاقتها بوالدها قوية جدا وأنه كان كل حياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر راقصة باليه وشاركت في "بوجي وطمطم".. معلومات عن الفنانة هبة مجدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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