هيدي كرم تنشر صورة في مرحلة الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هيدي كرم صورة لها في مرحلة الطفولة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت هيدي على الصورة: "ويبقى من المفضلين لدي طهارة السلام والهدوء والسعادة". يذكر أن الفنانة هيدي كرم، تستعد لتصوير مشاهدها فى مسلسل" لؤلؤ" وهو تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى.

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