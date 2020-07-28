تراند اليوم : "أميتاب باتشان" يبكي بسبب زوجة ابنه المصابة بكورونا

قال الممثل الهندي أميتاب باتشان إنه لم يتمالك دموعه فور علمه بشفاء زوجة ابنه، الممثلة آيشواريا راي، وحفيدته من فيروس كورونا المستجد.

وكتب باتشان عبر حسابه في موقع "تويتر": "لم أستطع السيطرة على دموعي بعد علمي بشفاء إيشواريا زوجة ابني وإردريا حفيدتي.. يارب نعمك كثيرة لا تحصى".

كان الممثل أبهيشك باتشان، نجل باتشان أعلن عن تعافي زوجته وابنتهما آراذيا البالغة من العمر 8 سنوات من فيروس كورونا المستجد وخروجهما من المستشفى بعد مرور 10 أيام على احتجازهما.

وأدخلت آيشواريا راي بفيروس كورونا المستجد، المستشفى قبل 10 أيام، بعد فترة وجيزة من إعلان والد زوجها أميتاب باتشان، وزوجها النجم أبهيشيك باتشان إصابتهما بالوباء.

وأصبحت عائلة باتشان أشهر المصابين بفيروس كورونا الذي ينتشر في الهند بسرعة أكبر بعد تخفيف العزل العام في نهاية مايو من أجل تنشيط الاقتصاد المتعثر.

ويعيش أميتاب باتشان وعائلته في مومباي، التي كانت واحدة من أكثر المدن تضررا من أمراض الجهاز التنفسي القاتلة في الهند، مسجلة 91.745 حالة و5224 حالة وفاة حتى الآن، في المرتبة الثانية بعد دلهي.