تراند اليوم : صدمة بعد وفاة فنان كوميدي شهير بفيروس كورونا: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته

يبدو أن فيروس كورونا لن يتوقف عن حصد الكثير والكثير من البشر حيث لا يفرق بين مواطن عادي و فنان مشهور .

و توفي فنان كوميدي شهير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد بعدما أثرى العالم العربي بالكثير من الأعمال الكوميدية.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان الكوميدي خلف ضيدان في بيان لها قائلة: تنعى رحيل الفنان خلف ضيدان، والذي وافته المنية هذا اليوم .. نسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان.

ويعتبر ضيدان هو الفنان العراقي رقم 3 الذي يتوفى بكورونا بعد مناف طالب و مهدي الحسيني.