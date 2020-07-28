وفاة جد شذى بعد إصابته بفيروس "كورونا"

رنا صلاح الدين - فجعت الفنانة المصرية شذى بوفاة جدها لوالدتها، مساء الاثنين 27 يوليو، إثر إصاته بفيروس "كورونا" المستجد.

الفنانة المصرية نعت جدها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بقولها: "البقاء والدوام لله #جدي والد أمي في ذمه الله".

واضافت: "وفاة جدو بسبب إن هو اتصاب بفيروس كورونا #خدوا بالكوا من نفسكوا والأهم تاخدوا بالكوا من الناس المسنين لإن مناعتهم مبتستحملش ومبيقدروش يقاوموا".

وطلبت من جمهورها الدعاء لجدها الراحل، بقولها: "فضلا وليس أمرًا الدعاء وقراءة الفاتحة له # ربنا يحفظكوا جميعا".

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وكانت الفنانة المصرية شذى، قد عبرت مؤخرا عن استيائها الشديد من تصرفات مطرب وملحن شهير ضدها والإساءة إليها بالحديث عنها بشكل غير لائق.

شذى، قالت في تصريحات صحفية: "أنا اجتهد دائما ومريت في حياتي بظروف صعبة قد لا يستطيع أحد تحملها ودائما ربنا يلهمني الصبر والسكينة على الابتلاءات منها وفاة والدي ووالدتي في وقت قصير ومريت بمشاكل إنتاجية وجميع أبناء جيلي تعرضوا لنفس المشاكل ولكني أحاول الصمود".

وأصافت: "أشكر الله انني مع منتج وشركة محترمة مثل الصديق والأخ العزيز محمد حامد والفنان الكبير عزيز الشافعي من أصدقائي الذين دائما يدعموني فهو ملحن موهوب وعلى المستوى الإنساني إنسان عظيم، كما أن النجم عمرو مصطفى ساندني كثيرا أثناء وفاة والدتي وأيضا أحب كثيرا الموزع تميم".

وعن أزمتها مع الفنان الشهير فقالت: "كان لازم أرد عشان أنا في الأول والآخر بنت ومطربة قبل أن يحترف ذلك الشخص الفن من الأساس".

شذى