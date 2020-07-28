منح توم هانكس وزوجته الجنسية اليونانية

متابعة بتجــــــــــرد: حصل الممثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون على الجنسية اليونانية.
وسلَّم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد، جوازات السفر اليونانية على جزيرة أنتيباروس، مع نشر صورة للزوجين وهما يحملان وثائق سفرهما الجديدة في حسابه على موقع إنستغرام.
يُذكر أنه كان من المقرر أن يتسلم هانكس وويلسون جوازات السفر اليونانية في وقت سابق، لكنهما لم يتمكنا من ذلك بسبب وباء فيروس كورونا.
كان هانكس قد تحول إلى المذهب الأرثوذكسي في عام 1988، وهو يمتلك منزلاً في أنتيباروس مع ويلسون ـ التي تنحدر من جذور يونانية من ناحية والدتها، ونشأت وسط التقاليد الأرثوذكسية المسيحية.
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