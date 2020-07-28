روتانا تتجاهل اعتراضات الجمهور وتطرح “إيه الحكاية” لـ حمو بيكا

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات مهرجان “إيه الحكاية” لمغني المهرجانات حمو بيكا عبر موقع يوتيوب، وذلك رغم تعرضها لهجوم عنيف من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن تعاقدها مع بيكا.

وترافق إصدار الأغنية مع موجة تعليقات أعرب من خلالها عدد كبير من الناشطين عن غضبهم الشديد من قيام شركة “روتانا” بالتسويق لهذه النوعية من الأغاني.

وأبرز المعترضين على تعاون شركة “روتانا” مع حمو بيكا، كان الملحن المصري أمير طعيمة الذي كتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “شئ محزن ان اللوجو اللي اتحط علي اعمال عظماء يبقي محطوط علي النوع ده من الاعمال. أصدقائي المسئولين في روتانا و اللي هيزعلوا مني، مع الايام هتعرفوا انها نصيحة مخلصة و انكم بتسيئوا لتاريخكم. فيه فرق بين شركة كبيرة و بين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتي لو عليها طلب”.

في السياق نفسه، قال الموسيقار المصري أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة ستتخذ إجراءات قانونية ضد بيكا وشركة “روتانا”، استناداً إلي قرار وقف مطرب المهرجانات عن العمل سواء بالغناء أو إحياء الحفلات الغنائية.