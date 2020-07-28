بالفيديو – ديانا حداد تطرح كليب أغنية “مش راح نختلف”

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة ديانا حداد أغنيتها الجديدة باللهجة اللبنانية “مش راح نختلف”، بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
الأغنية من كلمات علي المولى وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ والكليب الخاص بها من إخراج نهله الفهد.
وعلّقت ديانا حداد على الأغنية مشيرةً إلى أنها من الأغاني القريبة إلى قلبها وقالت: “اغنيتي الجديدة مش راح نختلف من الأغاني القريبه الي وموضوعها غير”.
على صعيد آخر، انتهت ديانا حداد من تسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني، التي ستضم بعضها إلى ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال العام الحالي.
يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد الفنية، أغنيتها المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “ماحد يحس بالعاشق” من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ وإخراج شهاب.
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