بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب: لن أترك حقي

متابعة بتجـــــــــــرد: بمجرد أن أعلن الفنان أحمد سعد عن قرب خطوبته من عارضة الزياء علياء بسيوني حتى أخذت الفنانة سمية الخشاب خطوة جديدة في مسلسل صراعها مع طليقها.

وبعد أن أجلت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية، أمس (السبت)، تأجيل الدعوى المقامة من الخشاب، ضد طليقها في قضية النفقة والعدة، لجلسة الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، أكدت سمية في تصريحات صحفية لها أنها لن تترك حقها من سعد وأنها لن تقدم أي تنازلات ولا يوجد أي تصالح يمكن أن يتم معه فى القضايا المرفوعة بينهما، مؤكدة أنها متمسكة بنيل حقوقها.

وكانت سمية قد أعلنت أمام المحكمة عدم قبولها للصلح مع أحمد سعد وهو الأمر نفسه الذي أكده محامي الأخير، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حال الدعوة المقامة، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.

وكانت سمية قد تقدمت بدعوى قضائية ضد طليقها أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.