بالصورة – لن تصدقوا كيف كانت والدة كيم كارداشيان قبل عمليات التجميل

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متابعة بتجـــــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لنجمة المواقع الشهيرة كريس جينير والدة كيم كرداشيان.
وفاجأت الصورة الجميع بسبب التغيير الكبير الذي أظهرته في شكل النجمة. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات حيث رأى معظم المتابعين أنها خضعت للعديد من عمليات التجميل إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي.
ويأتي هذا فيما تشهد العائلة بعض الاضطرابات على إثر اتهام النجم الأميركي كاني ويست زوجته كيم بخيانته مع مغني الراب ميك ميل. وهو ما جاء بعد انتشار صور لقاء جمع الأخيرين في فندق “والدورف أستوريا” في لوس أنجليس في العام 2018.
ورغم ان الصور أظهرت جلسة عادية تمت بحضور سيدة الأعمال كلارا لمناقشة أحد مشاريع إصلاح السجون، إلا ان ويست ألمح إلى أنه يسعى إلى الطلاق من زوجته منذ ذلك الحين.
وبدوره نفى ميك ميل أي علاقة له بالنجمة، علماً أن الاخيرة كشفت في وقت سابق أن زوجها الذي أعلن ترشيحه لرئاسة الولايات المتحدة يعاني من اضطراب ثنائي القطب.
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