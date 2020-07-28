أحلام تسرق الأنظار بأحدث صورها.. إطلالة ملكية مميّزة!

متابعة بتجـــــــــــرد: استعادت النجمة الإماراتية أحلام مؤخرًا عددًا من الصور التي التقطت لها خلال جلسات تصوير خاصة. وظهرت في بعضها متألقة بفستان موقع من مبدعي دار الأزياء الفاخرة Valentino.

وتميز الفستان بتصميمه البسيط حيث رسم جمال قوام الفنانة بعدما خسرت الكثير من الوزن سابقاً وبين بشكل واضح نحافة خصرها. إلا أن المصممين طعموا هذه البساطة بلمسة من الترف من خلال تداخل اللون الذهبي مع البني الداكن في نقشة القماش المستخدم.

وأضافت أحلام إلى زيّها عددًا من الأكسسوارات التي حملت هويتها والتي لفتت كما في معظم إطلالاتها الكثير من الأنظار.

جدير بالذكر أن أحلام طرحت في الفترة الماضية أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.