الأمير وليام وكيت ميدلتون يخترقان البروتوكول الملكي بهذه الصورة

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة غير مسبوقة للأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون. والتقطت لهما من الخلف أثناء وجودهما في أحد الأماكن العامة وبدا فيها الأمير وهو يقف بطريقة طبيعية واضعاً يده خلف زوجته على حافة مجاورة.

ولفتت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تساءلوا عما إذا كان أفراد الأسرة الملكية يتبعون قواعد البروتوكول الصارمة في حياتهم الخاصة.

ويشار إلى أن الزوجين الملكيين التزما بقواعد الحجر والتباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد في بريطانيا. ولهذا عقدا العديد من الاجتماعات وقاما ببعض اللقاءات التي تتضمنها مهماتهما بطريقة التواصل عن بعد عبر تقنية الفيديو.

ويذكر أن الأضواء سلطت على كيت مؤخراً بسبب ما تم تداوله عن معاناتها من نوع نادر من الحساسية. وأشارت التقارير إلى أنه لا يمكنها الاقتراب من الاحصنة. وهذا ما يشكل مصدر إحراج بالنسبة إليها خصوصاً أن ركوب الخيل يعتبر من الهوايات المفضلة لدى الملكة إليزابيث الثانية.