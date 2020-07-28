شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر سيف يعود لاستكمال تصوير مسلسل "أسود فاتح" فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان ناصر سيف إنه يستعد للسفر إلى بيروت لاستئناف تصوير مسلسل "أسود فاتح" أمام هيفاء وهبى بعد أسبوع من عيد الأضحى المبارك، حيث كان من المقرر عرضه بالسباق الدرامي خلال شهر رمضان الماضى لكنه توقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف سيف، لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من تصوير 80% من مشاهد المسلسل، موضحا أنه من المقرر تصوير باقى مشاهد المسلسل بأكمله بمدينة بيروت، وأتمنى دورى ينال إعجاب جمهور وقت عرض مسلسل.

"أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي شريف سلامة، أحمد فهمى، روجينا، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

يشار إلى أن آخر أعمال ناصر سيف مسلسل "كلبش 3" والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.