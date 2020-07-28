شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم يستأنف "صابر وراضى" بعد تغيير الديكور وتفرغ المخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفنان أحمد آدم تصوير مشاهد فيلمه "صابر وراضى"، اليوم الثلاثاء، بعد إجازة لتغيير الديكور وانشغال مخرج العمل أكرم فريد بتصوير فيلم جديد بعنوان "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربنى، حيث انطلق تصوير العمل أول أمس الأحد لمدة يوم واحد، ويتبقى لأحمد آدم أقل من أسبوع تصوير على الانتهاء من العمل بالكامل.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

وكان آخر أفلام أحمد آدم "قرمط بيتمرمط" وتم عرضه العام الماضى من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج أسد فولاد كار وشارك فى بطولته مى سليم ودينا فؤاد وييومى فؤاد ووليد فواز وصلاح عبد الله وانتضار ومحمود حافظ ومحمد أبو داود وقدم فيه شخصية "القرموطى" يُنشئ مقبرة لأجداده القراميط، ويجعلها مزارًا سياحيًا، ويحدد تذكرة لدخولها.

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