محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلادها الـ 22، فهي من مواليد 28 يوليو 1998. ونشرت هنادي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد". وعلقت ريهام أيمن على الصورة: "كل سنة وانتِ طيبة ياجميلة". وشاركت هنادي مهنا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، إنعام سالسوسة، نجلاء بدر، رياض الخولي، ومن إخراج حسين المنباوي، ومسلسل "خيانة عهد"، "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا، بيومي فؤاد، حلا شيحة، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، تيام مصطفى قمر، رمزي العدل، إخراج سامح عبدالعزيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها الـ 22 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.