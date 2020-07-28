نبيل الحلفاوي يهنئ جمهوره على افتتاح قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على تهنئة جمهوره بافتتاح قناة الأهلي، أمس الإثنين.

وكتب "الحلفاوي" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "عدت منذ قليل من العمل، فتحت على قناة الأهلي، فايلر وهاني رمزي، لم أجد إلا كلمة واحدة تعبر عن كل عناصر وتفاصيل ما أراه أمامي على الشاشة، الرقي، كما عودنا الأهلي دائما، ألف مبروك".

وتعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.