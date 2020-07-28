تراند اليوم : نجمة صراع العروش صوفي تيرنر تضع مولودتها الأولى

وكالات

كشف موقع TMZ الأمريكي، عن الصور الأولى بعد ولادة الممثلة صوفي تيرنر – نجمة مسلسل Game of Thrones، ووضعها مولودتها الأولى، التي لم تستقر على اسمها حتى الآن.

وأشار الموقع، أنه حصل على معلومات بأن صوفي تيرنر، تنوي أختيار اسم «ويلا»، لـ طفلتها الأولى، من زوجها الفنان الأمريكي جو جوناس، ولكن لم يتم تأكيد هذا الأسم حتى الآن.

وظهرت صوفي تيرنر – نجمة Game of Thrones، في صورتها الأولى بعد الولادة، وهي على سرير أحد المستشفيات بـ لوس أنجلوس، وتحمل طفلتها، وبجوارها زوجها جو جوناس.

وأقيم حفل زفاف لـ صوفي تيرنر وجو جوناس الأول في ولاية لاس فيجاس الأمريكية عقب الانتهاء من حفل توزيع جوائز billboard الموسيقية والثاني في العاصمة الفرنسية باريس.