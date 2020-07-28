رنا صلاح الدين - توفي المستشار أنور عبد الله والد الإعلامية إيناس عبدالله والفنانة دينا عبدالله. وتم دفن الجثمان الراحل بمقابر الأسرة بطريق صلاح سالم، دون إقامة مراسم للجنازة أو إقامة عزاء، وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس "كورونا" المستجد. ونعت قنوات النيل المتخصصة، برئاسة المخرج أسامة البهنسي، المستشار أنور عبدالله، والد الإعلامية إيناس عبدالله، رئيس قناة النيل للدراما. ايناس عبدالله ودينا عبدالله Advertisements حيث نشرت القنوات المتخصصة، على صفحتها الرسمية بموقع "الفيس بوك": "خالص العزاء للزميلة إيناس عبدالله رئيس قناة النيل للدراما في وفاة والدها.. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان". يذكر أن الإعلامية إيناس عبدالله تشغل منصب رئيس قناة "نايل دراما" بالتليفزيون المصري، بينما كان آخر أعمال الفنانة دينا عبدالله الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، الذي عرض عام 2016. دينا عبدالله

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد إيناس عبدالله ودينا عبدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.