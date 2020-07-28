شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعمد صوفيا ريتشى كشف أسرار علاقتها بسكوت ديسك؟ اعرف اقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل حذر سكوت ديسك صديقته السابقة صوفيا ريتشى بضرورة التوقف عن كشفها عن الكثير من الأسرار الخاصة بعلاقتهما؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول تقرير يفيد أن يرتشى تكشف عن الكثير من أسرار علاقتهما وهو ما يرفضه ديسك تماما، وهو الأمر الذى نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم.

وأكد موقع "جوسيب كوب" أن التقرير الذي تم تداوله غير منطقي، فمن من هم بالضبط الأشخاص التي فضلت صوفيا ريتشي أن تتحدث معهم عن تفاصيل علاقتها مع سكوت ديسك؟ حيث تعمد التقرير الذي تسبب في نشر الشائعة في أبرزا اراء أشخاص غامضين و لم يفصح عن اسم أي مصدر تحدث بخصوص هذا الموضوع ، علي العكس فأن مصادر الموقع كلها غامضة الذين ادعوا أن ريتشي كانت تخبر "أي شخص" بل الجميع بأسرار هذه العلاقة و هو بالتأكيد أمر غير منطقي ، في حين أن هناك عدد كبير من التقرير التي نُشرت و الموثوق فيها تشير أن علاقة الثنائي تتحسن حيث يعملان من أجل المصالحة.

بدأت الشائعة بنشر موقع " National Enquirer " تقريرا يشير إلى أن سكوت ديسك غاضب من صديقته السابقة صوفيا ريتشي بسبب مزاعم بأنها تكشف الكثير من أسرار علاقتهما، وأشار مصدر لم يكشف عنه للموقع إلى أن علاقة الاثنين منذ انفصالهما في مايو كانت "فاترة" في البداية و الآن تزداد العلاقة توتر بين الثنائي ، حيث يجد ديسيك أن ما تقوم به صديقته السابقة ما هو إلا انتهاك لحقوقه و خصوصيته و في المقابل هددها بأنه سيكشف هو الآخر اسرارها وهو ما سيثير ضجة كبيرة .