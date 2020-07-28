شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم "2 طلعت حرب" يتجهون لطرحه فى دور العرض قبل نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج مجدى أحمد على مونتاج ومكساج فيلمه الجديد "2 طلعت حرب" وذلك بعد الانتهاء من تصوير مشاهده منذ أيام قليلة، حيث يخطط القائمون على العمل على طرحه خلال الفترة المقبلة بعد موسم عيد الأضحى المقبل، خاصة فى ظل عدم وجود أفلام كثيرة تستعد السينمات لاستقبالها خلال الفترة المقبلة.

"2 طلعت حرب" بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، عبير صبرى، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ياسمين الخطيب، منة فضالى، وأحمد مجدى، ميدو عادل وشريف دسوقى وهو من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل احدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

يذكر أن آخر أفلام المخرج مجدى أحمد على "مولانا" الذى كتبه ابراهيمعيسى وقام ببطولته عمرو سعد فى عام 2017، وشارك فى بطولته درة، ريهام حجاج، بيومى فؤاد، أحمد مجدى، صبرى فواز، لطفى لبيب، أحمد راتب، علاء حسنى وضيوف الشرف فتحى عبد الوهاب وايمان العاصى.