فن ومشاهير

الموت يفجع شذى في جدها من والدتها

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أعلنت الفنانة شذى عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة جدها من والدتها، على غرار إصابته مؤخرًا بفيروس المستجد.

وأعربت شذى عن حزنها قائلة: البقاء والدوام لله جدي والد

أمي في ذمه الله، وفاه جدو بسبب ان هو اتصاب بفيروس كورونا خدوا بالكوا من نفسكوا والاهم تاخدوا بالكوا من الناس المسنين لان مناعتهم مبتستحملش ومبيقدروش يقاوموا فضلا وليس أمرًا الدعاء وقراءه الفاتحه له ربنا يحفظكوا جميعا.

يذكر ان الفنانة شذى طرحت مؤخرًا، أغنية بعنوان أجمل أوقات، والأغنيو من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما حققت الأغنية نجاحا كبيرا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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