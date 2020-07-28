أحمد وابنه محمد عدوية يحييان حفلا ‏ أون لاين

يحيي الفنان الكبير أحمد عدوية، وابنه الفنان محمد عدوية حفلا غنائيا يوم السبت الموافق 1 من شهر أغسطس المقبل، وذلك داخل قصر عابدين. قصر عابدين. ومن المقرر أن يتم عرض الحفل عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ويقدم محمد عدوية من خلاله عددا من أغانى ألبومه ‏الأخير سكوت خلاص، بالإضافة إلى عددا من أغانيه القديمة، ومنها الطيب أحسنؤ ويقدم مع والده أغنية المولد، وغيرها من الأغاني التي لاقت نجاحا كبيرا.

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