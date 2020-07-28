وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد ابنته وجمالها يسرق الأنظار.. صور

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان اللبناني وائل جسار بعيد ميلاد ابنته «مارلين» في أجواء عائلية بمنزله، ولكنه حرص على تهنئتها بشكل مميز عبر مجموعة صور عفوية جمعته بها.

وائل نشر لقطات مميزة تجمعه بـ«مارلين» معلقاً عليها: «عيد ميلاد سعيد الأميرة الصغيرة»، حيث تلقى تهاني محبيه ومتابعيه، متمنيين لنجلة النجم اللبناني عام جديد ملئ بالنجاح والسعادة، كما لفت أغلبهم إلى جمال ملامحها، مؤكدين أنها ورثته عن والدتها.

يُذكر أن وائل جسار احتفل بزفافه على ميراي مقدسي عام 2005 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بطفلين هما «مارلين، ووائل جونيور».

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من ناحية أخرى، طرح وائل جسار مؤخراً أغنية جديدة بعنوان « ماتغيبش ثوانى» من كلمات خالد تاج الدين، ومن ألحان وليد سعد، والكليب من إخراج فادى حداد.

لقبين مميزين حصل عليهما وائل جسار في شهر يوليو الجاري، حيث منحته منظمة الأمم المتحدة للفنون جائزة الأب القدوة الفنية لعام 2020 إلى المطرب اللبناني وائل جسار وجاء ذلك تكريماً له على مجمل أعماله الفنية، وذكرت المنظمة في بيانها: «تتشرف منظمة الأمم المتحدة للفنون UNARTS بمنح المطرب الكبير وائل جسار جائزة الأب القدوة الفنية 2020 لبنان على مجمل أعمالكم الفنية المتميزة طوال مشواركم الفني العظيم».

المركز العربى الأوروبي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة منح جسار أيضاً لقب "سفير النوايا الحسنة"، وذلك لدوره البارز في دعم ثقافة السلام والتعايش الاجتماعي، ونبذ العنف في العالم وباعتباره أفضل الشخصيات البارزة في دعم الأعمال الإنسانية من خلال الفن.