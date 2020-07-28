كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها على البحر.. فيديو

رنا صلاح الدين - احتفلت النجمة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلادها في أجواء مختلفة على البحر، حيث تقضي الفنانة أجازتها الصيفية حالياً مع زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، وابنتهما الوحيدة «تالا» في إحدى المدن الساحلية بمصر.

أسرة كارول وإحدى صديقاتها المقربات جهزة مفاجأة للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة، حيث جهزوا لها قالب كيك أنيق مزين بميكروفون ذهبي أعلاه، واحتفلوا بعيد ميلادها في أجواء عفوية على البحر، وقد حرصت الفنانة على مشاركة متابعيها بمقطع فيديو مميز، جمعت فيه لقطات من الحفل، معلقة عليه: «أحتفل بعيد ميلادي مع أسرتي الحبيبة، وصديقتي المفضلة، شكراً لكل أمنياتكم لي في عيد ميلادي»، حيث تلقت كارول تهاني متابعيها، متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.

يُذكر أن كارول سماحة احتفلت بزواجها مدنياً من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى في قبرص عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الوحيدة «تالا» سبتمبر 2015.

من ناحية أخرى، طرحت كارول سماحة فيديو كليب جديد مؤخراً لأغنية بعنوان « bon voyage»، وقدمتها كارول باللغتين العربية والفرنسية، من كلمات كاملة خير وكارول سماحة والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف، والكليب من إخراج بتول عرفة.