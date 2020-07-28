نانسي عجرم تحتفل بالقربانة الأولى لابنتها في أجواء ملكية.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالمناولة الأولى أو أول قربانة لابنتها الثانية "إيلا" في أجواء عائلية بمنزلها، وهو طقس ديني مسيحي، بموجبه يتم مناولة ومنح الأطفال سر التناول بعد بلوغ الطفل سن الثامنة.

نانسي حرصت على مشاركة متابعيها أجواء الاحتفال، ونشرت صوراً عائلية تجمعها بزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وبناتهما الثلاث "إيلا وميلا وليا"، وفي الوقت الذي اختارت الفنانة لبناتها اللون الأبيض، وهو اللون التقليدي لهذه المناسبة، ميزت صاحبة الحفل "إيلا" بتاج زين شعرها.

النجمة اللبنانية نشرت أيضاً صوراً استعراضية لزينة وحلويات الحفل، بالإضافة للقطة خاصة لابنتها مرتدية الزي الكنسي للمناولة الأولى، معلقة عليها: «قربانة مباركة.. انشالله تكون إيامك كلها بيضا متل قلبك»، حيث تلقت التهاني من متابعيها، متمنيين لابنتها حياة ناجحة وموفقة.

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من ناحية أخرى، شاركت نانسي عجرم في المارثون الرمضاني الماضي بغناء تتر مسلسل «سكر زيادة» للنجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر، والأغنية من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والمسلسل عُرض عبر شاشة mbc مصر، وكانت الفنانة قد طرحت قبل الموسم الرمضاني كليب جديد لأغنية بعنوان «قلبي يا قلبي» من ألحان نبيل خوري.

يُذكر أن نانسي عجرم قررت طرح فيلم وثائقي بعنوان «الرواية الكاملة»، والذي تكشف فيه مع زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم عن كواليس حادث الاقتحام الذي تعرض له منزلهما، والذي أسفر عن مقتل الشاب السوري محمد الموسى على يد الهاشم رمياً بالرصاص، ويُعرض الفيلم بشكل حصري عبر منصة «شاهد VIP»