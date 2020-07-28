دينا فؤاد تشعل حفل عيد ميلادها رقصاً مع صديقاتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية دينا فؤاد بعيد ميلادها في أجواء صاخبة بمنزلها بحضور عدد من أفراد أسرتها، بالإضافة لأقرب صديقاتها.

دينا حرصت على مشاركة متابعيها أجواء الاحتفال، ونشرت مقطع فيديو عكس سعادتها واستمتاعها في الحفل الذي اشعلته رقصاً مع صديقاتها، وارفقته بتعليق كتبت فيه: «الأيام اللي بنعيشها بتبقى حلوة بالناس اللي فيها، عايزة اشكر حبايب قلبي اللي كانوا السبب في اني اعيش يوم من احلى أيام حياتي بجد شكراً ليكوا ربنا يخليكوا ليا ويديم وجودكم نعمة في حياتي يا أطيب وأجدع صحاب في الدنيا، وطبعاً عايزه أشكر كل حد قالي كلمة فرحتنى في يوم عيد ميلادي، بجد انتوا أهل وصحاب وسند ربنا يخليكوا ليا يا أحلى جمهور في الدنيا».

عدد كبير من أصدقاء وفانز دينا تفاعلوا مع الفيديو بتعليقات هنأوا فيها الفنانة المصرية بعيد ميلادها، متمنيين لها حياة مليئة بالنجاح والسعادة.

من ناحية أخرى، شاركت دينا فؤاد في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «الاختيار» أمام أمير كرارة وأحمد العوضي، وغيرهما والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، كما عُرض لها قبل السباق الرمضاني مسلسل «الأخ الكبير» الذي شاركت في بطولته أمام محمد رجب، دينا فؤاد، أيتن عامر، و تؤدي دينا فؤاد خلال العمل شخصية "عبير" زوجة الفنان محمد رجب، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.