محمد فؤاد يطلق "شكوى إلى الله"‏

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رنا صلاح الدين - محمد فؤاد
أطلق النجم المصري محمد فؤاد برومو كليب أحدث أغانيه، والذي يحمل اسم " شكوى إلى الله" بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، ونشر فؤاد، عبر حسابه على إنستجرام فيديو من برومو الكليب، من تأليفه وألحانه.
وكان محمد فؤاد أعلن فى تصريحات سابقة، أنه انتهى من تصوير كليب بعنوان "شكوى إلى الله" فى مدينة الفيوم، بعد غياب سنوات عن عالم الفيديو كليب، خاصة أن آخر ألبوم لفؤاد كان فى عام 2010 بعنوان "بين إيديك".
محمد فؤاد
ومن جهة ثانية انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد "جاية فى وقتها"، حيث يتعاون فيها لأول مرة مع الملحن مصطفى شكرى، كلمات وائل توفيق، توزيع أحمد أمين، ومن المقرر طرحها فى الأيام المقبلة على يوتيوب.
محمد فؤاد
كما انتهى النجم المصري من الألبوم الجديد وينتظر طرحه فى وقت مناسب، لافتا إلى أنه سوف يصور عددا من الأغنيات الجديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة.
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