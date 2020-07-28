محمد فؤاد يطلق "شكوى إلى الله"‏

رنا صلاح الدين - محمد فؤاد

أطلق النجم المصري محمد فؤاد برومو كليب أحدث أغانيه، والذي يحمل اسم " شكوى إلى الله" بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، ‏ونشر فؤاد، عبر حسابه على إنستجرام فيديو من برومو الكليب، من تأليفه وألحانه.‏

وكان محمد فؤاد أعلن فى تصريحات سابقة، أنه انتهى من تصوير كليب بعنوان "شكوى إلى الله" فى مدينة الفيوم، بعد ‏غياب سنوات عن ‏عالم ‏الفيديو كليب، خاصة أن آخر ألبوم لفؤاد كان فى عام 2010 بعنوان "بين إيديك".‏

محمد فؤاد

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ومن جهة ثانية انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد "جاية فى وقتها"، حيث يتعاون فيها لأول مرة ‏مع الملحن مصطفى شكرى، كلمات وائل توفيق، توزيع أحمد أمين، ومن المقرر طرحها فى الأيام المقبلة على يوتيوب‎.‎

محمد فؤاد

‏كما انتهى النجم المصري من الألبوم الجديد وينتظر طرحه ‏فى وقت ‏مناسب، لافتا إلى أنه سوف يصور عددا من الأغنيات ‏الجديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة.‏