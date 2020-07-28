لأول مرة داليا مصطفى تظهر برفقة شقيقتها على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية داليا مصطفى، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بصور لها برقة شقيقتها للمرة الأولى.

داليا مصطفى ظهرت برفقة شقيقتها خلال تواجدهما في العلمين بالساحل الشمالي، وحصدت الصور على العديد من تعليقات متابعيها الذين أكدوا أنها تعتبر نسخة ثانية منها.

وكانت الفنانة المصرية داليا مصطفى، قد أصيبت بحالة تسمم، وذلك بعد تناولها وجبة غذاء غير صالحة بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة العلمين بالساحل الشمالى.

داليا أصيبت بحالة إعياء شديدة، فاستدعت الطبيب لشخيص حالتها وإعطاءها العلاج المناسب، وكشفت تفاصيل إصابتها قائلة: "ناس صحابنا عزومنا على وجبة غذاء وبعد ما خلصنا ورجعت الشاليه حسيت بتعب شديد في معدتي وترجيع وإسهال".

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وأضافت: "طلبت الطبيب بسرعة وبعد تشخيص حالتى أخبرنى بأنها حالة تسمم نتيجة تناول طعام فاسد، وأعطانى الدواء المناسب لحالتى".

وتابعت: "للأسف مشكلة الطعام موجودة فى الساحل الشمالى كله مش الفندق ده بس، ودى أول مرة أكل بره من سنتين من بعد تعب أختى أثناء تناولنا في أحد المطاعم الشهيرة أيضا".

من ناحية أخري تواصل الفنانة داليا مصطفى تصوير مشاهدها في فيلم قبل الأربعين، برفقة الممثل ‏الشاب معتز هشام، الذي يجسد دور ابنها ضمن أحداث الفيلم، وتعود داليا مصطفى ‏إلى السينما بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنانة طلعت ‏زكريا، والذى تم إنتاجه منذ حوالى 12 عامًا.‏

فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على ‏رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال ‏التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبو عمر المصرى‎".‎