رنا صلاح الدين - في لقاء تلفزيوني قديم جمع الراحل فاروق الفيشاوي بالراحل علاء ولي الدين مع الإعلامية هالة سرحان، كشف الفيشاوي عن علاقة قرابة بينه وبين الأخير. كشف فاروق الفيشاوي، عن صلة قرابة تجمعه بالفنان الراحل علاء ولي الدين قائلا: "شقيقي الأكبر تزوج من عمة علاء". وأضاف فاروق قائلا : تجمعنا أيضا مدينة واحدة وهي المنيا والتي عشت فيها فترة من حياتى. Advertisements وأوضح علاء ولي الدين أن شقيق فاروق الفيشاوي متزوج شقيقة زوج عمته، ليرد الفيشاوي قائلا إنها كانت في مقام "عمة" علاء. يذكر أن كانت الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان فاروق الفيشاوي، كانت يوم ٢٥ يوليو، حيث رحل عن عالمنا بعد إصابته بمرض السرطان، وذلك عن عمر يناهز ٦٧ عاما، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على إحياء ذكرى وفاته الأولى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلة قرابة تجمع فاروق الفيشاوي وعلاء ولي الدين.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.