شكرا لقرائتكم خبر عن رولا سعد تستعد لتصوير كليب "لاغينى تلاقينى" الأسبوع المقبل فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة اللبنانية رولا سعد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تستعد لتصوير أغنية جديدة بعنوان "لاغينى تلاقينى" باللهجة المصرية تحمل طابع مقسوم، وهى من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج زياد خورى.

وأضافت رولا أنه من المقرر أن يتم تصوير الأغنية الأيام الماضية، لكن تم تأجيلها بسبب ظروف فيروس كورونا داخل البلاد، على أن يتم تصوير بسوريا وأسطنبول الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنها تسعى لتقديم تجربة مختلفة عما سبق وقدمته خلال السنوات الماضية.

وطرحت رولا مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتيدة جلباب الفتاة الشعبية.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.