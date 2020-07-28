شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. كيف نجحت سلاف فواخرجى فى أسمهان وكليوباترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة السورية سلاف فواخرجى، أمس الاثنين، بعيد ميلادها، وهى فنانة رقيقة تمتاز بجمال فائق جعلها فتاة أحلام الكثير من الشباب، كما أنها استطاعت أن تترك بصمة داخل قلوب جماهيرها وعشاقها، من خلال أدائها المتميز فى تجسيد أدوارها خاصة الشخصيات التاريخية والشخصيات الشهيرة المعروفة فى المجتمع فيعتبرها الكثير بأنها النجمة الأكثر تجسيدا للشخصيات التاريخية من حيث إتقانها وبراعتها فى خروج الشخصية بالشكل المناسب والملائم لها.





بدأت سلاف فواخرجى تجسيد الشخصيات التاريخية والشهيرة فى المجتمع المصرى والعربى، من خلال مسلسل "شهرزاد الحكاية الأخيرة" عام 2004، والتى جسدت خلاله دور شهرزاد وعلاقتها مع شهريار، وتعتبر الاحداث مستلهمة من حكايات ألف ليلة وليلة لكن بشكل أكبر، حيث تعودنا أن شهرزاد تروى الحكايات ولكنها في هذا المسلسل تعيش حكايتها الخاصة، وشاركها في بطولة المسلسل كلا من، جهاد سعد، فايز قزق، منى واصف، رشيد ملحس، لارا الصفدى، تأليف جمال أبو حمدان، وإخراج شوقى الماجرى.





نالت النجمة السورية سلاف فواخرجى شهرة كبيرة بعد تجسيدها شخصية الفنانة الراحل أسمهان في مسلسل يحمل "أسمهان" عام 2008، حيث تناول العمل قصة حياة المطربة الراحلة أسمهان، منذ ميلادها حتى انتقالها من بيروت إلى القاهرة للعمل كمطربة وممثلة، ليلمع اسمها بجوار شقيقها الفنان الراحل فريد الأطرش، ويتطرق المسلسل إلى علاقتها ببعض الفنانين الذين عاصروها حتى حادث وفاتها الغامض، وشاركها في البطولة، فراس إبراهيم، احمد شاكر عبد اللطيف، ورد الخال، عابد فهد، امل رزق، احمد سلامة، محمد عبد الحافظ، تأليف سعد أبو العينين، وإخراج شوقى الماجرى.

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وكللت سلاف فواخرجى هذا النجاح فى عام 2010 من خلال تجسيد شخصية كليوباترا في المسلسل التاريخي "كليوباترا"، وتدور أحداثه حول حياة الملكة "كليوباترا السابعة" التي تولت عرش مصر، قبل مجيء يوليوس قيصر ووقوعه في حبها، ثم وفاته ودخولها في قصة حب طويلة مع أنطونيوس. وشارك في بطولة العمل كلا من، فتحى عبد الوهاب، نضال سيجرى، عبير شمس الدين، وائل رمضان، يوسف شعبان، خليل مرسى، محمد عبد الحافظ، من تأليق قمر الزمان علوش، وإخراج وائل رمضان.





وجسدت أيضا سلاف فواخرجى شخصية شهيرة أيضا من خلال دورها في فيلم "حليم" حيث أدت دور "جيهان" حبيبة عبد الحليم حافظ الذى لم يستطع أن يتزوج منها ولاقت كل الأعجاب على أدائها القوى خلاله، والفيلم من بطولة، أحمد زكى، منى زكى، هيثم أحمد زكى، عزت أبو عوف، صلاح عبد الله، سميرة عبد العزيز.





كما أنها ما زالت تنتظر تحقيق حلمها من خلال تجسيد شخصية "شجرة الدر" الذى كتبه السيناريست يسرى الجندى، كما أن عرض عليها تجسيد شخصية "روز اليوسف" ولكن هذا المشروع فشل بسبب عدم الاتفاق على بعض النقاط مع عائلة روز اليوسف بسبب التحفظ على بعض الأشياء الخاصة بها في حياتها، كما انها تتمنى أن تجسد شخصية "بديعة مصابنى" وكانت هذه الفكرة تريد تحقيقها من بعد مسلسل "أسمهان" لكنها أوضحت بأن العمل يحتاج لانتاج ضخم جدا لأنه عمل درامى غنى جدا.