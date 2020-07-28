شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق اسم الراحل حسن عطية على الدورة 5 من مهرجان مسرح الجنوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق إدارة مهرجان مسرح الجنوب على الدورة الخامسة من فعالياته اسم الكاتب والناقد الفنى الكبير د. حسن عطية الذى وافته المنية مساء أمس الاثنين ، بعد صراع مع مرض السرطان.
وقال الكاتب الصحفى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المؤسسة أن الراحل د. حسن عطية هو واحد من أهم النقاد المسرحيين فى الوطن العربى كما أنه الأب الروحى لشباب المسرحيين وله أعمال وإنجازات كثيرة فى مجال المسرح المصرى والعربى والعالمى .
وأضاف أن الراحل كان له دور كبير فى نجاح عدد كبير من المهرجانات وعلى رأسها المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب والذى كان يتولى فيه منصب رئيس اللجنة العليا للمهرجان ، معلنا أن ادارة المهرجان قررت تكريم و إطلاق اسم الدكتور حسن عطية على الدورة الخامسة .
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