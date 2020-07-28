فتحي عبدالوهاب ينشر صورة من أحد أعماله في رمضان ٢٠٢١

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة من أحد أعماله الجديدة، الذي يخوض بها السباق الرمضاني المقبل عام ٢٠٢١، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق "عبد الوهاب": "رمضان 2021، على الله".
ويشارك الفنان فتحي عبد الوهاب في مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021، وهو بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.
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