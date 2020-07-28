فيديو| محمد فؤاد يطرح برومو "شكوى إلى الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرح الفنان محمد فؤاد برومو كليب أغنيته الجديدة "شكوى إلى الله"، اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق فؤاد على الفيديو: "شكوى إلى الله، قريبًا". من ناحية أخرى، انتهى الفنان محمد فؤاد من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد "جاية فى وقتها"، حيث يتعاون فيها لأول مرة ‏مع الملحن مصطفى شكري، كلمات وائل توفيق، توزيع أحمد أمين، ومن المقرر طرحها فى الأيام المقبلة على يوتيوب‎.‎

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