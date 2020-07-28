صور| شريف رمزي بصحبة زوجته على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان شريف رمزي صورًا تجمعه بزوجته الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر الثنائي في الصور على شاطئ البحر، كما ظهر "شريف" يحمل زوجته على ظهره في إحدى الصور.
وتزوجت ريهام أيمن من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.
بينما آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة"، والذي شارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.
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