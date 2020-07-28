توم هانكس وزوجته يحصلان على الجنسية اليونانية

رنا صلاح الدين - توم هانكس

كشف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن النجم والممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أصبحا مواطنين رسميين فى اليونان.

رئيس الوزراء نشر صورة تجمع مع زوجته ماريفا جرابوفسكى، مع هانكس، 64 عامًا، وويلسون، 63 عامًا، وشوهد الممثلان وهما يحملان جوازات سفرهم اليونانية الجديدة، حيث قال ميتسوتاكيس أن كلا من هانكس وويلسون "مواطنون يونانيون ونحن فخورون بذلك".

توم هانكس

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وكان قد وقع رئيس اليونان، بروكوبيس بافلوبولوس، العام الماضى على ترتيب بالتجنيس الفخري يتيح للممثل الأمريكي، توم هانكس، (63 عاماً) الحصول على الجنسية اليونانية، حسبما صرح مكتب الرئيس لأسوشيتدبرس الجمعة الماضى.

وكان النجم العالمي قد أعتاد أن يقضي عطلته الصيفية في جزيرة أنتيباروس اليونانية مع زوجته الممثلة والمنتجة ريتا ويلسون وهي من أصول بلغارية ويونانية، وينشران في أحيان كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً من نزهاتهما في المناطق اليونانية الساحرة.

توم هانكس

وبموجب القانون اليوناني، تمنح المواطنة الفخرية إلى أشخاص "يقدمون خدمات استثنائية، أو أن منحهم الجنسية يخدم الصالح العام".