سيد عبدالكريم. أستاذ الجامعة الذي تسبب يوسف شاهين في مرضه.. صور

رنا صلاح الدين - منذ أن تراه للمرة الأولى على الشاشة تشعر بألفة غريبة، فهو جارك الجدع الذي يهب لنجدتك في أي وقت، المعلم الذي يعرف الأصول والتقاليد، إنه زينهم السماحي، الفنان سيد عبدالكريم.

سيد عبدالكريم

ولد الفنان سيد عبدالكريم في الإسكندرية وذلك عام 1936، وكان والده يمتلك مقهى تاريخي في منطقة سيدي جابر.

كان يعشق قي طفولته كرة القدم، حتى أن والده عاقبه وحرمه من التعليم لمدة أسبوع، فقرر أن يتخلى عن الكرة ليهتم بتعليمه.

عشق التمثيل، وشارك في فريق التمثيل وهو في الابتدائية والثانوية العامة.

سيد عبدالكريم

التحق بكلية الزراعة، وتفوقه دفعه للحصول على منحة زراعية للحصول على الدكتوراه في الآفات في ألمانيا.

تزوج وله 4 بنات وهن أمل، إلهام، أمنية، إيمان.

تحكي ابنته، وفقا للموقع نفسه وتقول:«والدي كان لا ينحني أبدا في أصعب الظروف، فأذكر له كيف جاء علينا عيد الفطر مرة وهو يمر بضائقة مادية قاسية، فظل ساهرا طوال الليل يحيك لنا ملابس العيد علي يديه بقطع قماش متناثرة، فصنع منها بحسه الفني، ومهارته في الرسم، وقدرته علي التخيل ملابس عيد وجدناها صباحا جاهزة للارتداء›.

سيد عبدالكريم

كون فرقة للتمثيل في كلية الزراعة ضمت سمير غانم ومحمود عبدالعزيز.

أثناء تواجده في مدينة ميونيخ بألمانيا، أسس «عبدالكريم» جالية عربية من الطلاب المصريين والعرب، كان هدفها الأول جمع الأموال وإرسالها لخدمة المجهود الحربي عام 1967، لدرجة أنه باع دبلة زواجه من أجل ذلك.

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سيد عبدالكريم

كان الأول على دفعته في معهد التمثيل، وعين في نفس التوقيت كأستاذ في الجامعة بعد حصوله على الدكتوراه.

قالت ابنته إيمان إن والدها كان يواجه صراعا بين كونه ممثل ودكتور جامعة، وظل يسأل نفسه مرارا عما يريده، ولكنه كان يحترم طلابه لدرجة أنه رفض دور في إحدى المسرحيات بسبب طلابه بعد أن علم أن المسرحية بها راقصة.

جاءته الفرصة الحقيقية عام 1987 في مسلسل «ليالي الحلمية» مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ، الذي أسند إليه مهمة أداء شخصية محورية غاية في الأهمية هي شخصية «المعلم زينهم السماحي»، قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، الذي قال في شهادة له عن «عبدالكريم» إنه «كان بالفعل المعلم زينهم بلا زيادة أو نقصان، بما يعني أن الصورة المتخيلة في ذهن عكاشة هي ذاتها التي جسدها الممثل القدير لحما ودم›.

قال إن شخصية فضة المعداوي التي جسدتها الفنانة سناء جميل في مسلسل ‹الراية البيضاء›، هي شخصية ابنة عم والده.

سيد عبدالكريم

أصيب بالتهاب رئوي حاد أثناء تصوير فيلم ‹المهاجر› عام 1994، وذلك بعدما صمم المخرج يوسف شاهين أن ينزل سيد عبدالكريم البحر أكثر من مرة رغم إصابته بنزلة برد.

رفض النزول لميدان التحرير، حسبما قالت ابنته، لأنه كان يرفض أن يتم اختطاف الثورة من الشباب.

عارض نظام مبارك من خلال عضويته لحزب ‹التجمع›.

سيد عبدالكريم

رحل عام 2012، بعد مشاكل كثيرة في القلب وتعرضه لجلطات وإصابته بفشل كلوي.