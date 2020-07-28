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محمد شرف.. "السنيد" المُبدع الذي أنفق كل أمواله على مرضه.. صور

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رنا صلاح الدين - رغم أن مشواره الفني لم يكن طويلا مقارنة بغيره من الفنانين، إلا أن الفنان المصري الراحل محمد شرف ترك بصمة مهمة في عالم الكوميديا وكان له نصيب كبير من الأفلام.

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محمد شرف لم يحالفه الحظ في تقديم دور البطولة المطلقة، ورغم ذلك أحب الجمهور أدواره وتعلق بها.

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محمد شرف من مواليد فبراير عام 1963، تخرج من المعهد الفني التجاري، ثم انتقل للقاهرة من أجل العمل بالفن.

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كان من أشهر أدواره في السينما: ‹ظرف طارئ، إكس لارج، حسن ومرقص، جعلتني مجرما، ماشيين بالعكس، آسف على الإزعاج، عصابة الدكتور عمر، الرهينة، بلية ودماغه العالية، عسكر في المعسكر، زكى شان، الواد محروس بتاع الوزير، حلق حوش، ولا في النية ابقى، ظاظا، قصة الحي الشعبي›، وكان أغلب هذه الأعمال مع كبار النجوم.

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كما شارك في الدراما في عدة أعمال ومنها: ‹سر الأرض، أرابيسك، حواء والتفاحة، السيرة الهلالية، أوراق من المجهول، القرموطى في مهمة سرية، مبروك جالك قلق، راجل وست ستات، العيادة، راسين في الحلال، أستاذ ورئيس قسم، صفين لولى›.

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محمد شرف قبل وفاته بأعوام عاني طويلا من مشاكل في القلب، وخضع لجراحة، حيث ركب دعامة، وخضع لجراحة أكثر من مرة.

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الفنان المصري قال قبل وفاته إن كل أمواله أنفقها على العلاج، ووجه الشكر للفنان أشرف زكي بسبب المساهمة في علاجه.

لم ينس كبار النجوم شرف أيضا وكان من الفنانين الذين قدموا له يد المساعدة أحمد حلمي، طارق لطفي، أحمد آدم.

fa07f48f41.jpgمحمد شرف

رحل محمد شرف عن عالمنا في يوليو عام 2018، بعد صراع مع المرض.

bf924e1155.jpgمحمد شرف

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