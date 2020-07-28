شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع وأبطال "أمل حياتى" يحتفلون بقرب انتهاء التصوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أبطال وصناع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" والذى تقوم ببطولتها الفنانة حنان مطاوع، بقرب انتهاء تصوير أحداث العمل وذلك فى بلاتوه التصوير داخل مدينة الانتاج الاعلامى، حيث تم تقطيع تورتة العمل بحضور عدد من الأبطال والمؤلف أمين جمال والمخرج أحمد حسن.

حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



حكاية امل حياتى

وتجسد حنان مطاوع فى أحداث الحكاية شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة حتى تصبح سيدة مجتمع.

"أمل حياتى" هى الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، والاستعداد للرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، والخامسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.



صناع حكاية أمل ياتى يحتفلون بقرب الانتهاء من التصوير

Advertisements



أبطال حكاية أمل حياتى



ابطال وصناع امل حياتى



حكاية امل حياتى من مسلسل الا انا