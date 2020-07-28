شكرا لقرائتكم خبر عن أنجى وجدان تتوعد إحدى متابعيها: "دخلت شتمتني.. وهعملك محضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توعدت الفنانة إنجى وجدان، إحدى متابعيها بموقع انستجرام، والتى وجهت إليها كلام غير لائقا، موضحة أنها سوف تتخذ إجراء قانونى بتقديم محضر ضدها، حيث وجهت كلامها إليها قائلة:" أنتى غريبة عملالى فولو عشان تشتمى وخلاص.. ربنا يشفيكى وعلى فكرة أنا هعمل محضر سب وقذف".

ونشرت إنجى وجدان، عبر حسابها بموقع انستجرام، "سكرين شوت" للتغريدة التى تحمل تنمرا واضحا، والتى لم تكن المرة الاولى لتعرضها للتنمر عبر السوشيال ميديا وعلقت قائلة :"دخلت شتمتني ولما قلت لها هعملك محضر عملت لي بلوك بس هي مش فاهمة أنها عادي تتجاب من بيتها".



إنجى وجدان عبر انستجرام

وتخوض إنجى وجدان للجزء الثانى من مسلسل "طلعت روحى"، بعد نجاح الجزء الأول، وبدء مؤلف العمل شريف بدر الدين في كتابة الحلقات الأولى للبدء في تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويتم التعاقد مع نفس الأبطال الرئيسين بالإضافة إلى نجوم جدد ولم يتم الاتفاق والاستقرار عليهم حتى الأن للمشاركة في المسلسل.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل من خلال فكرة افتراضية كيف تجبر الظروف إنسانا على التعايش مع ظروف أخرى بعيدا عن ظروفه وعمله ويتأقلم معها، والعمل مأخوذ عن تيمة أمريكية تدور أحداثها حول شخصين تنشأ بينهما قصة حب، ولا تجمع بينهما أى خصائص مشتركة.

يشار إلى أن مسلسل "طلعت روحي" حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية، وبطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم إنجي وجدان ونيكولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبد العزيز وتامر فرج ودنيا ماهر وحمدي عباس وصفاء الطوخي وأنعام سالوسة، وتأليف وائل حمدي وشريف بدر الدين، وإخراج رامي رزق الله.

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