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جيرارد بتلر بلوك مختلف وبدون كمامات فى كاليفورنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم جيرارد بتلر، وذلك بعدما تناول وجبة الغداء مع أحد الأصدقاء فى كاليفورنيا، وظهر بتلر بلا كمامات وبشكل مختلف مرتديا نظارة شمسية وقميص أزرق.

 

وكانت عدسات المصورين رصدت النجم جيرارد بتلر وصديقته مورجان براون وهما يستمتعان بركوب الدراجات فى ماليبو كاليفورنيا وظهر بتلر كعادته غير مكترث بالإلتزام بإرتداء الكمامة في الأماكن العامة للسلامة من فيروس ، بينما ظهرت صديقته وهى تضع الكمامة على معصمها.

 

من جانب آخر يلعب النجم العالمي جيرارد بتلر دور عميل سرى فى فيلم الإثارة "قندهار" وهو الفيلم الذى يكتب السيناريو الخاص به ضابط المخابرات العسكرية السابق ميتشيل لافورتون، بناءً على تجاربه فى وكالة الاستخبارات الدفاعية فى أفغانستان. 

 

الفيلم شارك فى سوق مهرجان كان السينمائى ويتولى إخراجه ريك رومان مخرج فيلم جيرارد الأخير Angel Has Fallen.

 

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شارك جيرارد فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

 

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