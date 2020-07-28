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صور.. جنيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز يحافظان على لياقتهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين النجمة جنيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز وهما يمارسان سويا للحفاظ على لياقتهما، وذلك من خلال ركوبهما الدراجات فى هامبتون وذلك بالتزامن مع احتفالهما بعيد ميلادها.

 

لوبيز شاركت مع جمهورها مجموعة صور جديدة لها بصحبة صديقها أليكس رودريجز وأبنائها خلال قضاء إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ، وعلقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة "بالضبط حيث نحتاج أن نكون".

 

ونقلت بعض الصحف العالمية، صور النجمة العالمية صاحبة الـ51، وهى تتجول فى المنتزهات العامة بصحبة توأمها وهما يخوضان رحلة تمشية، والتى خالفت فيها لوبيز القوانين باستخدامهم للدراجات الهوائية بدون تصاريح بحسب موقع vanityfair.

 

وعلى جانب آخر، دعت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، متابعيها وجمهورها، إلى ضرورة الحفاظ على سلامة صحتهم بعد ذلك، عقب الأزمة الأخيرة التى عاشها الجميع بسبب تفشى وباء المستجد "كوفيد 19".

 

وقالت النجمة "الآن وأكثر من أى وقت مضى، نحتاج للعناية بشكل كبير بصحتنا، ويستحق كل منا ان يرعى نفسه بشكل أفضل"، وفاجأت لوبيز، جمهورها منذ أيام، بتسريحة شعر جديدة تظهرها كالطفلة، حيث اعتمدت "جى لو" تسريحة شعرها على هيئة "كعكتين" صغيرتين على الجانبين.

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