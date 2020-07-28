شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: مكنتش اعرف أن الناس بتبعت رسايل لربنا من خلال الأولياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان آسر ياسين، أثناء مداخلة هاتفيه "كونفرانس" مع الاعلامى عمرو أديب، أن فيلم "صاحب المقام" يجعل الأنسان يعيد النظر في حياته، وعلامات فلسفية كثيرة في حياة البشر، مشيراً إلى أن الفيلم سيكون مفاجأة كبيرة للناس، لاسيما أن العمل يحتوى على عدة قضايا، أبرزها أن هناك أشياء ممكن أن تتغير حتى في وقت تخطيط البشر لأنفسهم.

وأوضح آسر ، أن الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر، كان يحرص على تقديم فيلماً جيدا، وكان شخص طيب للغاية ولديه متحمس للغاية، وكان يعانى في آخر أيامه، حيث كان يصعد "السلالم" والأدوار العالية من أجل حبه للتصوير والفن بشكل عام.

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وأشار آسر، أن الفيلم "عرفنى" يعنى اية الانسان يبعت رسايل لربنا من خلال الأولياء، وهو كان أمراً جديداً في حياتى، ولذلك الفيلم سيكون غير متوقع للجمهور، وأتمنى أن ينال اعجاب الجميع.

وأكد مخرج العمل مانتدول العدل، ألأن بيومى فؤاد يقدم شخصيتان في أحداث الفيلم، وأن بيومى يقدم صوتين أو بمعنى أوضح وجهتين نظر، واحدة تناصر بطل العمل، والثانية ضده، مشيراً إلى أن بيومى فؤاد متعدد المواهب .

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، أمينة خليل، ميدو عادل، نسرين أمين، صلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل