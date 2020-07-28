شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. طرح أغنية "إيه الحكاية" لـ حمو بيكا رغم الانتقادات على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الانتقادات اللاذعة والهجوم الشديد الذي تعرضت له إحدى شركات الانتاج لتعاونها مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، إلا أن أغنية "إيه الحكاية" طرحت رسميا على القناة الرسمية للشركة المنتجة عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

ويأتي ذلك بعدما حذفت الشركة المنتجة برومو أغنية لمطرب المهرجانات حمو بيكا بعد الإعلان عن تعاونها معه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث تعرضت هذه الشركة المنتجة إلى انتقادات لاذعة بعد طرحها البوستر الدعائي لـ حمو بيكا على حسابها الرسمي على إنستجرام.

وحل حمو بيكا مغنى المهرجانات، ضيفا على "تلفزيون الخليج 365"، فى التغطية الموسعة، وذلك بعد تعرضه لحملة تنمر خلال الساعات الماضية، حيث سخرت منه إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ووصفته بـ"ذو جهل قد ينام على حرير"، وقال بيكا: "أنا أخواتى وأقاربى متعلمين، أنا لا أحب التعلم، أنا راضى بحياتى ومش فاضى علشان اتعلم، واللى أنا اتعلمته أكبر بكتير من أى حد اتعمله طول حياته فى المدارس، ولكنى أنصح كل الشباب بالتعلم وإكمال الدراسة، التعليم أخلاق وذوق واحترام".

وأضاف حمو بيكا خلال لقائه بـ"تلفزيون الخليج 365": "أنا لا أحب الأغانى الرومانسية، ولا أسمع أغانى محمد منير، وعمرو دياب، وتامر حسنى ومحمد حماقى، لا أحب الأغانى التي يقدموها، لكنى أسمع أغانى عبده الإسكندرانى، الشيخ أمين، شفيقة، عدوية، حسن الأسمر".





ورد حمو بيكا، على الهجوم الذى تعرض له من إحدى الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعى، التى وضعت صورته وكتبته تحتها عنوان "ذو جهل قد ينام على حرير"، قائلاً:" أنا تعملت حاجات كتيرة، تعملت أنى لا أعاير أى شخص، وتعلمت الحديث بأدب مع أى شخص، ومن يهاجمونى يبحثون عن الشو، لأن الناس بتحب حمو بيكا".

وأضاف حمو بيكا، أنه قرر رفع دعوى قضائية ضد الصفحة التي هاجمته وتنمرت عليه بحسب وصفه.

وحول تقاضيه أموالا كثيرة من الأغانى، قال حمو بيكا:"الصيت ولا الغنى، الغنى هو الله، أنا إنسان بسيط، على قد حالى، وبعرف أصرف على نفسى وأجيب الجنيه بالحلال، وأنا هجاوبك بصراحة، حسابى البنكى فيه 50 ألف جنيه" .

كما رد حمو بيكا على احتواء عدد من الأغانى التي أصدرها لكلمات مسئية، قائلاً: "مهرجان أمك صاحبتى، هذه الجملة عرضت في فيلم حرب كرموز ولم أكن صاحبها، ومع احترامى للجميع، اللى مش عاجبه حمو بيكا، ميتفرجش عليه، وأخرج من حياتى، أنا مش هبطل اللى باعمله نهائي، اللى عايز يسمع حمو بيكا يسمعه، ولو عاد بيا الزمن مش هغنى هذا المهرجان، وهناك أمور كنت أفعلها في السابق لم أعد أقوم بها".

Advertisements

وتابع قائلا: "تعاقدك مع شركة الانتاج، لو أنا فاشل مكنتش الشركة اتعاقدت معايا، أنا تعاقدت مع الشركة وستراجع كلمات المهرجانات التي سأغنيها".

ردا على الأنباء حول خطوبته، قال: "محصلش نصيب وبينا شوية مشاكل، وأنا لا أحب الأغانى الرومانسية، مفيش حاجة اسمها حب، أنا لا أزعل على أي شخص في الحياة سوى أبى وأمى، ويوم ما سبت حبيبتى غنيت أغنية "حب عمرى".

وفي وقت سابق، فاجأ حمو بيكا مطرب المهرجانات رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالإعلان عن مهرجان جديد بعنوان "إيه الحكاية" بالتعاون مع شركة إنتاج شهيرة، وذلك رغم قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع حمو بيكا ومقدمى المهرجانات من الغناء فى مصر أو إقامة أى حفلات، وذلك قبل أن يمنع فيروس كورونا الحفلات.

وانتقد الشاعر أمير طعيمة شركة الإنتاج بعد إعلانها طرح كليب جديد لمطرب المهرجانات حمو بيكا، والتعاقد مع بعض مطربى المهرجانات لتوزيع أعمالهم، معلقا: "شىء محزن إن اللوجو اللى اتحط على أعمال عظماء يبقى محطوط على النوع ده من الأعمال".

ووجه الشاعر رسالة إلى الشركة قائلا: "‏أصدقائى المسئولين فى الشركة واللى هيزعلوا منى، مع الأيام هتعرفوا إنها نصيحة مخلصة وأنكم تسيئون لتاريخكم، ‏فيه فرق بين شركة كبيرة وبين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتى لو عليها طلب".

كما وجه الملحن مصطفى جاد عددا من الأسئلة إلى الشركة بعد توقيعها عقدا مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، قائلا عبر حسابه بموقع تويت: "ربنا يكتب النجاح لكل الناس، وربنا يعلم قد إيه بفرح بالغنوة الحلوة والمزيكا الجديدة وخصوصاً لو مصرية.. دى أول حاجة ‏موضوع شركة الإنتاج اللى قالب السوشيال ميديا وحمو بيكا وكده أنا بس عايز أحط كام سؤال قدام حضراتكم ونحاول نجاوب ‏عليهم مع بعض".

وأضاف: "‏هل الشركة مهتمة أصلاً بالمحتوى ولا النجاح والعدد المهول من المتابعين؟ هل الشباب دول هيصنفوا كلامهم وهيخضعوا للرقابة زيى وزى أى مبدع؟ هل تقدر تمضى مع حد من اللى بيعملوا شيلات فى السعودية ويعملولهم التسويق الكبير اللى بيحصل.