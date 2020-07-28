شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: دورى فى فيلم "صاحب المقام" كان مكتوب لراجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة يسرا، إنها سعيدة للغاية بعرض فيلم "صاحب المقام"، أثناء مداخلة هاتفية "كونفرانس" مع الإعلامى عمر أديب، مشيرة إلى أن دورها في العمل كان غريباً للغاية، ولم تقدمه من قبل، لافتة إلى أنه الشخصية "روح"، تدعوا دائماً للتفاؤل في الحياة، أتوقع أن يكن مفاجأة كبيرة للجمهور.

وأكدت يسرا، أن شخصية "روح" التي قدمها في فيلم "صاحب المقام"، كان مكتوباً لرجل في بداية الورق، إلا ان المخرج ماندو العدل قرر أن يحوله لتقدمه امرأة، وبالفعل قررت أن أقدمه، عندما حدثت مكاملة هاتفيه بينى وبين ماندو العدل .

اما المنتج أحمد السبكى، أكد أن فيلم "صاحب المقام" لم يكن في الحسبان لعرضه على إحدى المنصات العربية، ولكنه تم انتاجه ليطرح في دور العرض السينمائى، مشيراً إلى أننا حرصنا على أن نكون سباقين في عرض أول أفلامنا على تلك المنصة الكبيرة .

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فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، أمينة خليل، ميدو عادل، نسرين أمين، صلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل